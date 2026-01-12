Lazio, Barsotti (Dazn): "Vi dico perché Sarri era infastidito. E sui nuovi..."

All'indomani di Verona - Lazio, gara vinta dai biancocelesti, ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giovanni Barsotti. Il bordocampista di Dazn, presente ieri al Bentegodi, ha raccontato alcuni retroscena e sensazioni vissute sul campo accanto a Sarri e alla squadra: "Quello di ieri a Verona era un Sarri molto infastidito di esser stato costretto a rilasciare interviste a mezzora dalla partita".

"Il momento era delicato, ma è stato correttissimo nei miei confronti. Era una serata freddissima, ho visto un settore ospiti davvero commovente. Non ricordo di aver mai visto un settore ospiti così bello, colorato, imbandierato. A fine partita, poi, è stato un Sarri molto più sereno e rilassato per ovvi motivi di risultato positivo".

"I nuovi da bordocampo? Sponda Sarri nessuna reazione rilevanti, con Ratkov non ha neanche parlato. A Taylor poche indicazioni, la sensazione che il tecnico si stia appoggiando molto ai suoi. Penso agli scambi con Marusic e Pedro, per il resto niente di spettacolare. Certo, un’imprecazione c’è stata quando Cancellieri non ha restituito quel pallone al serbo (ride, ndr). Ieri la Lazio si è tolta un bel peso, era lecito il nervosismo visto il momento della squadra”.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE