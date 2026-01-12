Roma, Gasperini pensa ancora alla Lazio: "In Coppa Italia..."
Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di SportMediaset in vista della gara di Coppa Italia contro il Torino. Sulla possibilità di vincere il trofeo, l'allenatore giallorosso è tornato sulle finali perse con l'Atalanta, di cui una contro la Lazio di Simone Inzaghi nel 2019. Di seguito le sue parole.
“Coppa Italia? Con l’Atalanta per tre volte non siamo riusciti a vincerla, è rimasto un grande rammarico. All’inizio non è una competizione tanto seguita, ma man mano andando avanti diventa molto importante e tutte ci tengono moltissimo. Infatti alla fine ci sono le squadre migliori”.
“Per la Roma c'è sempre l’opportunità di fare la finale in casa, a Roma, e sarebbe fondamentale. Il percorso però da qui in avanti diventa impegnativo: c’è il Torino, poi eventualmente l’Inter e le squadre più forti del campionato”.