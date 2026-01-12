Allarme Ferrari, scoppia il "caso motori" 2026. Il punto sulla battaglia alla FIA

Le ultime riguardanti la Ferrari. Le notizie che arrivano dai box della Formula 1 non sono affatto rassicuranti in vista della rivoluzione del 2026.

Sospetti e tensioni: l'Italia contro i "furbetti"

Proprio in queste ore, è esploso un vero e proprio "giallo" tecnico che sta agitando il paddock. La FIA ha dovuto convocare un vertice d'urgenza per il 22 gennaio per discutere i sospetti sollevati da Maranello e Audi su alcuni presunti "trucchi" tecnici legati alle nuove Power Unit. Al centro del mirino ci sarebbero Mercedes e Red Bull, sospettate di aver trovato una zona grigia nel regolamento per ottenere un vantaggio di potenza illegittimo. Una sfida che non è solo sportiva, ma politica, e che vede la Ferrari impegnata a difendere la regolarità del prossimo campionato mondiale.

Tutti i dettagli tecnici su F1-News.eu

Qual è il "buco" regolamentare che spaventa Maranello? E come si sta muovendo Frederic Vasseur per proteggere il lavoro dei tecnici italiani? Per tutti gli approfondimenti tecnici, i retroscena sul vertice FIA e le ultime sulla nuova SF-26, all'articolo completo fra le frecce >>> CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO SUL CASO MOTORI 2026 <<<