Calciomercato Lazio | Sirene arabe per Dia: la situazione
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il mercato della Lazio è in continua evoluzione, tra idee chiare e possibili cambiamenti dettati dalle cessioni. Ora il focus è sul centrocampo, Sarri aspetta un altro innesto dopo l'arrivo di Taylor dall'Ajax.
Ulteriori novità, invece, potrebbero arrivare nel reparto offensivo. Dopo la cessione di Castellanos al West Ham, la Lazio ha puntato sul giovane Petar Ratkov, classe 2003 proveniente dalla galassia Red Bull che si è messo in mostra nel campionato austriaco con la maglia del Salisburgo.
Non è escluso l'arrivo di un nuovo attaccante. Noslin si è preso la titolarità solo nelle ultime gare, Ratkov va sgrezzato da Sarri e Dia è attualmente impegnato in Coppa d'Africa. Ma il suo futuro potrebbe riservare delle sorprese.
Stando a quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'attaccante senegalese potrebbe lasciare la Lazio per approdare in Arabia Saudita. Per ora non c'è nulla di concreto, solo manifestazioni d'interesse,ma chissà che dopo la conclusione della Coppa d'Africa non possa smuoversi qualcosa.