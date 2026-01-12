Verona - Lazio, Taylor promosso all'esordio: le pagelle dei quotidiani
Prima partita con la maglia della Lazio per Kenneth Taylor. Il centrocampista olandese ha giocato subito da titolare contro il Verona, nonostante fosse arrivato solo pochi giorni dall'Ajax. I quotidiani hanno promosso la sua prestazione, considerata sufficiente da parte di tutti. Soprattutto nel primo tempo ha fatto molto bene, poi si è un po' spento. Di seguito i suoi voti.
CORRIERE DELLO SPORT - Taylor 6: "Parte bene, con intraprendenza, gioca massimo a due tocchi e dà sempre un’opzione di passaggio ai compagni. Cala alla distanza".
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Taylor 6: "Buon inizio, poi un leggero calo, ma sempre presente e lucido nelle scelte".
IL MESSAGGERO - Taylor 6: "Debutta subito per l'emergenza che tormenta Sarri e si colloca alla sinistra di Cataldi. Ha numeri e visione, diventerà un giocatore decisivo".