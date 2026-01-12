Real Madrid, clamoroso! Esonerato Xabi Alonso: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

Il Real Madrid, con un comunicato diramato tramite i canali ufficiali, ha reso nota la separazione da Xabi Alonso che non sarà più alla guida tecnica dei Blancos.

Di seguito la nota: "Il Real Madrid CF annuncia che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di porre fine al suo mandato come allenatore della prima squadra. Xabi Alonso avrà sempre l'affetto e l'ammirazione di tutti i tifosi del Madrid perché è una leggenda del Real Madrid e ha sempre rappresentato i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa. Il nostro club ringrazia Xabi Alonso e tutto il suo team tecnico per il lavoro e la dedizione dimostrati in questo periodo e augura loro la migliore fortuna in questa nuova fase della loro vita".

