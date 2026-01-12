Lazio, Oddi: "Vittoria di Verona importante. Taylor? Non male"
Raggiunto dai microfoni di Radiosei Giancarlo Oddi ha analizzato la vittoria di Verona in vista della prossima sfida della Lazio contro il Como: "Soddisfatto della gara giocata e della vittoria della Lazio a Verona".
"Ci voleva davvero, è un ritorno alla vittoria molto importante. Ora c’è il Como, meglio non ricordare quanto avvenuto nella gara di andata. Ci hanno preso a pallonate, mi auguro che la Lazio si approcci a questa partita anche con spirito di rivalsa. Mi aspetto una bella partita, loro sono forti ed un tecnico molto bravo".
"Prime impressioni da Taylor? Non male, ha giocato con un solo allenamento con la nuova squadra. Ha giocato una bella partita. Era necessario aggiungere elementi, recuperare il terreno perso in estate. C’è necessità di giocatori importanti per risollevare questa classifica, per portare la Lazio almeno nelle prime sette”.
