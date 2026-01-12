WOMEN | Serie A, Ternana - Lazio: quando e dove seguire il match
La Serie A Femminile sta per tornare, dopo una lunga sosta per le feste di Natale. Si riparte nel weekend con la decima giornata che vedrà la Lazio Women affrontare la Ternana in trasferta. La partita è in programma domenica 18 gennaio, calcio d'inizio alle ore 15.
In palio ci sono punti preziosissimi per le biancocelesti che avranno l'occasione di accorciare le distanze dai vertici della classifica. La Roma comanda la classifica a quota 22 punti, seguita da Juve e Fiorentina a 17 e da Inter e Lazio a 15 con le capitoline che attualmente si piazzano in quinta posizione.
La partita sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand accedendo tramite app o sito.
