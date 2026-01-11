Calciomercato Lazio | Belahyane in uscita: tre club alla finestra
11.01.2026 09:45 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
RASSEGNA STAMPA - Calciomercato, capitolo uscite. Tra i giocatori ormai fuori dal progetto della Lazio di Sarri c'è senz'altro Reda Belahyane, che tra infortuni e cessioni varie, oggi dovrà giocare dal 1' contro il Verona. I biancocelesti sperano in una prova importante da parte dell'ex centrocampista del Verona, per convincere i club interessati ad andare all-in.
E in effetti le società che sarebbero alla finestra non sono poche: avevamo già parlato dell'interesse del Torino nei suoi confronti, ma a quello granata si aggiunge il corteggiamento di Nizza e Rennes. Non si tratta di novità, quanto piuttosto di club che continuano ad avere nel mirino il classe '04 marocchino, e che potrebbero presto provare seriamente ad avviare la trattativa.
