Lazio | Guendouzi e la cessione legata al derby col Galatasaray: il retroscena
L'avventura di Matteo Guendouzi al Fenerbahce si è aperta col botto. Appena poche ore dopo essere arrivato a Istanbul, l'ex centrocampista della Lazio si è subito ritrovato titolare nel derby di Supercoppa contro il Galatasaray, realizzando la prima delle due reti che hanno permesso ai gialloblù di battere i rivali cittadini, alzando al cielo il trofeo.
A volere fortemente l'esordio immediato del francese era stato lo stesso Sadettin Saran, presidente del club turco che, secondo quanto riportato dal giornalista Sercan Hamzaoğlu, aveva inizialmente offerto 25 milioni più 2 di bonus ai biancocelesti. Alla controproposta della Lazio da 27+2 milioni, Saran avrebbe replicato: "Accetterò la vostra offerta a una condizione: fate arrivare il giocatore in tempo per la partita contro il Galatasaray, altrimenti non lo prendo".
Alla fine, il trasferimento del centrocampista è stato chiuso alle condizioni dettate dalla Lazio, e Guendouzi è potuto subito scendere in campo, risultato decisivo per la vittoria finale del Fenerbahce.