Verona, Bella-Kotchap amaro dopo la Lazio: "Siamo molto delusi"

12.01.2026 14:45 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Al termine di una gara tesissima decisa un autogol di Nelsson, la Lazio è riuscita a espugnare il Bentegodi, strappando tre punti cruciali nel prosieguo della stagione contro un ostico Verona.

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club scaligero, il difensore gialloblù Armel Bella-Kotchap ha commentato con amarezza il risultato maturato contro i biancocelesti:

"Alla fine siamo molto delusi perché non sono arrivati punti. Dobbiamo continuare a lavorare e penso che questa sia la cosa più importante in vista delle prossime partite". Il difensore ha poi proseguito: "Noi diamo il 100% in ogni partita. Questo è un momento difficile ma per fortuna abbiamo una partita giovedì e questa deve essere un’occasione per noi per giocare ancora meglio e cercare di prendere dei punti".

