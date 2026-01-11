Calciomercato Lazio | Toth, parla l'agente: "Non negozieremo finché..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Novità importanti sul fronte Alex Toth. La Lazio è in trattativa con il Ferencváros per ingaggiare il giovane centrocampista ungherese, il club biancoceleste vuole regalare a Maurizio Sarri un altro rinforzo nel reparto dopo l'arrivo di Kenneth Taylor dall'Ajax. Al momento, però, non c'è ancora un accordo tra le due società.

In merito alla vicenda è intervenuto Bence Papp, l'agente del classe 2005, rivelando che i termini contrattuali tra la Lazio e il giocatore non sono stati concordati e che la situazione rimarrà tale finché non verrà trovato un accordo tra i due club. Ecco di seguito le parole rilasciate a M4 Sport:

"Ci sediamo a negoziare con un altro club solo dopo che il club ha già raggiunto un accordo con il Ferencváros. Finché i due club non raggiungeranno un accordo, non negozieremo a nessun livello, e tanto meno concorderemo i termini".

Poi ancora: "Un trasferimento di questo calibro dal campionato ungherese non si poteva nemmeno immaginare. Ed è proprio per questo che ritengo che questo sia estremamente importante per la percezione del nostro calcio e della società a livello internazionale. È proprio per questo che l'intera questione, lo sviluppo, l'immagine e il possibile trasferimento di Alex Tóth si stanno svolgendo in una collaborazione estremamente attenta e senza pari con il suo club".

"Se riuscirà a raggiungere il miglior risultato possibile in termini di sviluppo, allora non dipenderà più da noi, questo è certo. Per come la vedo io, nemmeno il Ferencváros, ma la cosa più importante è che Alex è ancora un giocatore del Ferencváros al momento, è in ritiro, si sta preparando per la partita di Europa League e l'inizio del campionato".