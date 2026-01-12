Verona - Lazio, Mimun: "Bene Taylor, l'altro acquisto invisibile ma..."
12.01.2026 19:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio torna a casa da Verona con una vittoria che vale più di tre punti. La squadra di Sarri, col successo conquistato al Bentegodi, ha invertito un trend negativo relativo al rendimento lontano dall'Olimpico e ha confermato la solidità difensiva.
Via social, con un post su "X", Clemente Mimun ha commentato la prestazione dei biancocelesti osservando anche qualche critica nei confronti dei nuovi arrivati: "Era l’ultima occasione…stavolta un po’ di fortuna…bene Taylor, l’altro acquisto stralunato e invisibile,ma chissà’…buon gioco di squadra bravi!!!".
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.