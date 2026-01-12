Como, Fabregas fa allargare il campo de Sinigaglia: il motivo
Cesc Fabregas ha deciso di apportare alcune modifiche al terreno di gioco del Sinigaglia, stadio del Como. Come riportato da La Provincia il tecnico ha deciso di far allargare il terreno di gioco di un metro, considerando entrambe le fasce laterali.
Il motivo? L’ha svelato lo stesso allenatore a margine della conferenza stampa di sabato: “L’ho fatto perché avere il campo più largo ci permette di gestire meglio la pressione degli avversari, sperando la prima linea grazie all’apporto degli esterni. Il nostro campo è notoriamente troppo piccolo quindi ho chiesto di fare questa modifica. Anzi, l’anno prossimo dovremmo allargarlo ancora di più”.
Il massimo consentito per i campi italiani è di una lunghezza di 105x68 metri e, il Sinigaglia, è passato da 105x65 a 105x66 metri.
