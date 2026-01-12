GOSSIP | Brooklyn Beckham, Victoria e David non possono più parlare con lui
12.01.2026 12:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Sembra non esserci nessun margine di riconciliazione tra Brooklyn Beckham e i genitori David e Victoria. I rapporti tra loro sono tesi da tempo ma ora il primogenito avrebbe preso una decisione forte: i genitori potranno rivolgersi a lui solo tramite i suoi avvocati. Inoltre Brooklyn ha intimato ai genitori di non taggarlo sui social, dove comunque ha provveduto a bloccarli... <<< BACKHAM >>>
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide