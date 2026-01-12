Italia, Buffon: "Playoff? Ci stiamo avvicinando bene"
Il capo delegazione della nazionale italiana Gianluigi Buffon , ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di come a selezione azzurra si stia avvicinando all’importante playoff in programma a marzo contro l’Irlanda del Nord per provare a staccare il pass per il Mondiale del 2026.
“Ci stiamo avvicinando bene, come dovremmo fare, con i passaggi giusti. Vedendoli giocare, sembra che i calciatori stiano molto bene e stanno dando segnali forti da inizio stagione".
"Penso a quelli dell'Inter e all'annata che comportava tanti rischi e che invece stanno rispondendo da campioni. Anche quelli del Napoli, ma pure chi è all'estero. Speriamo che le cose durino almeno fino al 1° aprile”.
