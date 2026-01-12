Lazio, De Grandis (Sky): "Bell'impatto di Taylor. Centrocampo? Prenderei..."

Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la partita vinta dalla Lazio contro il Verona. Il giornalista di Sky Sport ha anche detto la sua sulla prestazione del nuovo acquisto Kenneth Taylor.

I NUOVI - "Mi è piaciuto tantissimo l’impatto di Taylor, anche se nel secondo tempo è un po’ calato, è stato ordinato tecnicamente e tatticamente, aspettiamo poi per giudicarlo bene. Ratkov, come si dice a Roma, è un sellerone, non è velocissimo ma mi sembra un attaccante che sa giocare con la palla al piede e ha segnato tanto in carriera".

I SINGOLI - "Secondo me è troppo severo criticare Noslin per la gara di ieri, non va promosso e neanche bocciato, i due esterni hanno fatto molto peggio. Cancellieri mi ha fatto imbestialire quando all’ultimo secondo non l’ha passata a Ratkov, che gli aveva dato una grande palla prima. Cancellieri si impegna tanto ma deve migliorare. Spesso mi dicono che Isaksen potenzialmente è forte, ma poi lo devi dimostrare, supera l’uomo e poi non ha mai la cattiveria per continuare e sbaglia quasi sempre la giocata finale".

GILA E ROMAGNOLI - "Gila non lo darei mai via, ma sei obbligato perché tanto non rinnova, Milan e Inter sono interessate e per quanto lui sia legato alla Lazio ha anche delle ambizioni diverse. Romagnoli con Sarri non sbaglia mai quasi partita, io lo rinnoverei ma lì ci sono delle considerazioni della società e del ragazzo, non è scontato che resti"

ACQUISTO A CENTROCAMPO - "La Lazio avrebbe bisogno di un centrocampista coast to coast, come Frendrup o Schouten, ma immagino e spero arrivi Alex Toth, bisognerà poi vedere come si può ambientare in Italia".