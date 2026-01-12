Calciomercato Lazio | Trattative nel vivo: prima la mezzala, poi il vice Zaccagni

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Al momento Lotito e Fabiani stanno concentrando le loro attenzioni sull’arrivo della seconda mezzala. In cima alla lista restano Alex Toth del Ferencvaros e Quinten Timber del Feyenoord, con due trattative che procedono su binari differenti.

Per Toth la distanza tra domanda è offerta è ancora sui 4 milioni, mentre su Timber pesa una situazione più complessa: il centrocampista è in scadenza a giugno, ma chiede un ingaggio superiore ai 3 milioni annui, a cui si aggiungono commissioni elevate per gli agenti. Inoltre il Feyenoord non è disposto ad accettare un semplice indennizzo. Nonostante le difficoltà, però, la Lazio non ha abbandonato nessuna pista.

Una volta chiusa la questione seconda mezzala, l’attenzione si sposterà sul vice Zaccagni. Insigne era il profilo preferito da Sarri, mentre Maldini rappresenta la scelta del direttore sportivo Fabiani. Il rischio è quello di un nuovo “caso Ratkov”, visto che su Maldini non c’è ancora il pieno gradimento del tecnico. Toccherà alla società prendere una decisione.

L’arrivo di un’ala sinistra è comunque legato anche al mercato in uscita. Come riporta il Corriere dello Sport, Cancellieri è finito nel mirino del Brentford: emissari del club inglese erano presenti a Lazio-Fiorentina e anche ieri a Verona. Si parla di una possibile offerta intorno ai 20 milioni, che rappresenterebbe un’altra importante plusvalenza per la Lazio. Anche Isaksen non è considerato incedibile: le sue prestazioni non hanno convinto, ma la valutazione resta alta, intorno ai 20 milioni. In uscita ci sono inoltre Belahyane, per il quale la Lazio chiede 10 milioni, e Dele-Bashiru, seguito dal Nottingham Forest.