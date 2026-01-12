Verona - Lazio, debutto immediato per Ratkov: le sue pagelle dei quotidiani
Verona - Lazio è stata la gara dell'esordio anche per Petar Ratkov. Il centravanti serbo, nuovo acquisto biancoceleste, è subentrato nel secondo tempo al posto di Noslin. Si è mosso tanto in attacco, anche se poco coinvolto dai compagni. Sull'azione dell'autogol di Nelsson era pronto per il tap-in; nel finale, invece, Cancellieri l'ha ignorato totalmente quando era da solo davanti a Montipò. Di seguito i suoi voti.
CORRIERE DELLO SPORT - Ratkov 6: "Poco coinvolto, è inevitabilmente molto indietro per quel che riguarda i meccanismi di gioco. Si crea una potenziale buona occasione nel finale, ma Cancellieri non lo serve".
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Ratkov 6: "Una torre e alcuni movimenti da centravanti classico. In quaranta minuti, recupero compreso, tocca undici palloni. Gli servono cross e una maggiore conoscenza dei compagni".
IL MESSAGGERO - Ratkov 6: "Perde un pallone avvelenato e rincorre Bella-Kotchap fino al limite dell'area biancoceleste. Era pronto a mettere dentro l'1-0 se Nelsson non l'avesse anticipato con l'autogol".