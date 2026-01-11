Gasperini, Raspadori e la stoccata alla Lazio: "Vedo molte società..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria della Roma contro il Sassuolo, a Gasperini è stato chiesto di parlare anche di calciomercato e, in particolare, di Raspadori. Il tecnico giallorosso, ai microfoni di DAZN, ha replicato spiegando di reputare la cosa un po' "antipatica", e poi utilizzando un paragone con le altre società che è sembrato rivolto alla Lazio e alle dichiarazioni di Sarri su Ratkov. Ecco le sue parole:

La classifica è bella, le prospettive interessanti, domani sarà una giornata importante per la decisione di Raspadori. Ma si può pensare in questo momento per accettare la Roma?

“Non entro in questo argomento, è abbastanza antipatica la cosa, parlo solo dei miei calciatori che stanno facendo grande prestazioni, è anche una questione di rispetto verso questi giocatori che stanno dando il massimo”.

Ma antipatica perché?

“È antipatica perché non va bene parlare di giocatori che giocano in un’altra squadra. Parliamo troppo di giocatori che non ci sono. Bisogna parlare di quelli che ci sono. Io vedo molte società che prendono giocatori di cui non sai niente e poi li presentano, e quando li presentano ti accorgi e dici: questo ha preso tizio o caio. Noi invece andiamo avanti mesi e mesi a parlare di giocatori che non sono della Roma. Nel frattempo giochiamo un campionato, giochiamo la Coppa e giochiamo con questi ragazzi qua, però continuiamo ad alimentare tutte le trasmissioni e tutti i media parlando di giocatori che non sono della Roma”.