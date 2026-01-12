Calciomercato Lazio | Cancellieri in uscita: attesa offerta dal Brentford
12.01.2026 20:15 di Christian Gugliotta
Sono porte girevoli quelle del mercato in casa Lazio. Oltre agli ultimi movimenti in entrata, la dirigenza biancoceleste continua a lavorare anche alle cessioni, e tra queste potrebbe rientrare anche quella di Matteo Cancellieri.
Sulle tracce dell'esterno c'è il Brentford e, come vi avevamo raccontato, la dirigenza biancoceleste attende un'offerta da almeno 15 milioni di euro più bonus per poter liberare il giocatore, la cui volontà potrebbe essere decisiva per una sua eventuale partenza.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, dagli inglesi non è pervenuta ancora alcuna proposta ufficiale, ma Michelangelo Minieri, procuratore del ragazzo, è convinto di riuscire a portare presto un'offerta concreta.