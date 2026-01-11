Calciomercato | Torino, indizio di mercato per Ilic. E la Lazio...

RASSEGNA STAMPA - Ivan Ilic è sempre più lontano del Torino. Non sta trovando spazio nella squadra di Baroni e il suo futuro è incerto, molto probabilmente lascerà i granata durante questa finestra di mercato.

Tra le squadre che in passato hanno mostrato interesse per Ilic c'è anche la Lazio, la quale sta cercando con insistenza un nuovo profilo da regalare al centrocampo di Sarri dopo la partenza di Guendouzi. Taylor, acquistato dall'Ajax, non basta.

La Lazio valuta diversi profili, ma in cima alla lista c'è Alex Toth del Ferencvaros. In questo contesto, Ilic è sceso nelle gerarchie.Il Torino però sta mandando messaggi chiari: come riportato da Il Messaggero, Ilic è rimasto fuori dai convocati per la quarta gara di fila e non si tratta solo di infortuni. I biancocelesti al momento hanno altre priorità.

