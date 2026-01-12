Lazio, Mattei: "La squadra si è indebolita. Lotito vuole migliorare il bilancio"

TUTTOmercatoWEB.com

Stefano Mattei è intervenuto in collegamento ai microfoni di Radiosei, ai quali, oltre a commentare la vittoria della Lazio a Verona, ha parlato dei recenti movimenti di mercato, evidenziando come, a sua detta, la squadra si sia indebolita. Di seguito le sue considerazioni:

“Vittoria arrivata con un briciolo di fortuna, quello che è mancato ultimamente. Partita con pochi spunti tecnici, il livello si è abbassato. La difesa ha funzionato, ennesima gara senza subire a dimostrazione che la squadra sa cosa fare dietro. Il problema è l’attacco: c’è un tridente che non spara. Ieri senza Zaccagni giocavano Isaksen, 2 gol, Cancellieri, 3, e Noslin 2. Totale 7 reti e Lautaro, attuale capocannoniere, ne ha fatti 10, quindi lui da solo vale più degli altri tre".

"La Lazio ha un ottimo reparto difensivo, che si basa soprattutto sui due centrali e rischia di perderli entrambi. Non puoi permetterti il lusso di perdere a fine stagione sia Gila che Romagnoli. Il presidente ha detto che non avrebbe indebolito la squadra ma al momento è più debole di due settimane fa. Con il centrocampo Taylor, Guendouzi e Rovella avresti migliorato la situazione. Per me vogliono migliorare il bilancio e non la squadra”.