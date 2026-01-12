Lazio, parla MellI: "Un po' di buona sorte! I nuovi acquisti..."

Ai microfoni di Radio Radio, Franco Melli ha commentato la vittoria della Lazio contro il Verona grazie all'autogol di Nelsson, propiziato dal cross di Lazzari. Di seguito le sue parole.

“Partita romanzesca, la Lazio ha avuto anche un lampo di buona sorte. A undici minuti dall’epilogo quando il Verona ha perso una palla a metà campo sanguinosa, e Cancellieri ha lanciato Lazzari… L’uomo sorpresa della partita ha crossato e Montipò senza il tocco di Nelsson l’avrebbe bloccata tranquillamente".

"Invece la palla è finita in gol. Se togliamo la punizione di Marusic c’è poco altro. Hanno fatto bene i cambi, con Pedro e Lazzari che con Cancellieri riportato a destra hanno dato una nuova spinta alla Lazio. I nuovi acquisti hanno funzionato bene, molto meglio di quanto lasciasse pensare Sarri nei discorsi che aveva fatto alla vigilia“.