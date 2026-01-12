Lazio, non solo Gila: anche Romagnoli è stato super. Le pagelle contro il Verona
Ancora un clean sheet. La Lazio ha sbarrato di nuovo la porta ai suoi avversari: questa volta è toccato al Verona sbattere contro Gila e Romagnoli. Il centrale spagnolo è stato premiato come migliore in campo, ma anche il suo compagno di reparto non è stato da meno. Il numero tredici ha calato un'altra prestazione di altissimo livello ricevendo praticamente gli stessi voti dell'ex Real Madrid. Di seguito le pagelle dei quotidiani.
CORRIERE DELLO SPORT - Romagnoli 7: "Elegante e funzionale in difesa, davanti non inquadra la porta di testa su una bella sponda di Marusic".
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Romagnoli 6: "Qualche incertezza in campo largo, ma una buona presenza in costruzione".
IL MESSAGGERO - Romagnoli 6,5: "Nel finale del primo tempo cerca il gol in area veneta ma senza fortuna. Anche lui soffre la velocità di Giovane che limita con la sua esperienza. Prezioso nel finale".