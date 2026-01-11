Calciomercato Lazio | Isaksen proposto in Premier League: la risposta

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Nessuno è incedibile. È il nuovo credo della Lazio in questo mercato di gennaio. Ne sanno qualcosa Castellanos e Guendouzi, i primi due a partire rispettivamente al West Ham e al Fenerbahce. Ora potrebbe toccare anche ad altri giocatori in rosa.

Uno di questi è Gustav Isaksen. Non è da escludere il suo addio, per la cifra giusta può partire. La società aspetta offerte, che al momento non sono arrivate. Proprio per questo, secondo quanto riportato da Il Tempo, il danese è stato proposto al Brentford in Premier League.

Il club inglese, però, non è sembrato affatto interessato, ma anzi apprezza molto di più Cancellieri. Un emissario era presente all'Olimpico contro la Fiorentina per visionarlo e ci sarà anche al Bentegodi per la gara contro il Verona. Per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro può lasciare la Capitale.