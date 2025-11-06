Lazio, pronta una doppia sessione video: il programma verso l'Inter
RASSEGNA STAMPA - La Lazio si avvicina a grandi passi al big match di San Siro contro l'Inter. Dopo il successo casalingo contro il Cagliari, i biancocelesti cercano il colpaccio in casa dei nerazzurri, in quello che sarà l'ultimo match prima della sosta nazionali di due settimane.
Sarri vuole preparare la sfida nei minimi dettagli e, per questo, ha previsto per oggi una doppia seduta di allenamento con doppia sessione video. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che specifica come una sarà dedicata esclusivamente alla difesa, mentre l'altra sarà più generica.
La preparazione continuerà venerdì con un allenamento pomeridiano, mentre la rifinitura è prevista per sabato mattina, subito prima della partenza per Milano. Dopo la gara di domenica, Mau concederà ai suoi due giorni pieni di vacanza, e la ripresa è fissata per mercoledì 12 novembre, con oario ancora da definire.