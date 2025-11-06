Lazio | Zaccagni, manca solo l’Inter: il capitano cerca il gol che non ha mai trovato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - È la guida della Lazio, in tutto e per tutto. Mattia Zaccagni è il punto di riferimento tecnico e caratteriale della squadra: il giocatore più pagato, il numero 10 e il capitano. La società lo ha messo al centro del progetto, e lui sta ripagando con professionalità e continuità. La scorsa stagione ha stretto i denti per mesi nonostante un fastidio inguinale; in campo non smette mai di spronare i compagni, anche con durezza quando serve. Ora sta aggiungendo un elemento che gli era mancato: la continuità realizzativa.

Come evidenzia il Corriere della Sera, dopo dieci giornate è a quota 3 gol, nessuno in rosa ha fatto meglio. È il capocannoniere della Lazio e, statisticamente, mai in Serie A aveva avuto un avvio così produttivo: soltanto nel 2022-23 raggiunse lo stesso bottino dopo dieci gare, stagione chiusa poi con 10 reti, il suo record. Sarri gli chiede da tempo di accentrarsi di più, cercare la porta e concludere con maggior coraggio. E proprio con il Comandante in panchina ha vissuto la sua annata migliore: 45 presenze, 10 gol complessivi, solo uno su rigore. Ora l’obiettivo è ripetersi – anzi, superarsi – perché la Lazio ha bisogno delle sue reti: fin qui è rimasta a secco in metà delle partite giocate.

Domenica a San Siro, contro l’Inter (dirige Manganiello), è atteso a un ulteriore salto di qualità. Zaccagni ha già colpito Napoli, Roma, Atalanta, Milan e Juventus. Mancano solo i nerazzurri. Di fronte a uno degli avversari più forti del campionato, il capitano è chiamato a indicare la strada: essere guida, trascinare la squadra e rilanciare la corsa verso l’Europa.