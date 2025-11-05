Inter, Chivu: "Thuram? Ci è mancato molto, ha pochi allenamenti..."

Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Prime Video prima della sfida di Champions League contro il Kairat Almaty sulle condizioni di Thuram, anche in vista del match contro la Lazio in programma domenica 9 novembre: "Umanamente ci è mancato tanto, abbiamo perso un bravissimo ragazzo oltre all'attaccante che è e che ci serviva giocando ogni tre giorni. Non lo abbiamo avuto a disposizione, purtroppo ci ha messo più delle nostre aspettative per rivederlo in campo. Siamo felici nel rivederlo allenarsi coi compagni, poi vedremo per quanto ne ha. Ha pochi allenamenti, la nostra gestione è stata graduale. I primi giorni non li ha fatti al completo. Quando stai fermo un mese di condizione vai giù nonostante il lavoro fatto”.