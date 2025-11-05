Lazio, Pedro ritrova l'Inter: è la sua vittima preferita per gol segnati
05.11.2025 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Si avvicina il giorno di Inter - Lazio, l'ultima gara prima della sosta per le nazionali di novembre. I biancocelesti ci arrivano dopo la vittoria contro il Cagliari; i nerazzurri, invece, dopo aver battuto il Verona, sono attesi dal Kairat Almaty in Champions League.
Sarà l'occasione per Pedro di tornare a San Siro, dove a maggio scorso ha fatto perdere lo Scudetto all'allora squadra di Simone Inzaghi grazie a una doppietta.
Lo spagnolo ha realizzato ben tre gol contro l'Inter in Serie A: secondo quanto riportato da Opta, è la sua vittima preferita insieme a Monza (ora in B) e Udinese. Chissà che domenica non possa aumentare il bilancio.