Inter - Lazio, spinta dei tifosi a San Siro: il dato aggiornato sui biglietti
05.11.2025 19:45 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Manca pochissimo al big match di domenica in scena sotto le luci calde e prestigiose del tempio del calcio: San Siro. A pochi giorni dalla partita Inter - Lazio si registrano grandi numeri relativo al supporto dei tifosi biancocelesti.
Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sono circa 3700 i biglietti venduti per il settore ospiti. Una grandissima spinta e sostegno del popolo biancoceleste nei confronti di Maurizio Sarri che, in un momento così complicato della stagione, alle prese con gli infortuni, sta ricevendo un amore smisurato da parte della sua gente. Il dato è destinato a crescere, ma intanto, i numeri sono dalla parte della Lazio.