Lazio, Romagnoli in bilico per San Siro: Provstgaard scalpita

RASSEGNA STAMPA - La Lazio può tirare un sospiro di sollievo. Dopo aver accusato un fastidio muscolare negli ultimi minuti del primo tempo della sfida contro il Cagliari, Alessio Romagnoli era stato sostituito all'intervallo, destando preoccupazione sulle sue condizioni. Il difensore si è sottoposto a esami che, come vi abbiamo riportato, hanno fortunatamente escluso qualsiasi lesione.

Il centrale difensivo, comunque, resta in forte dubbio per la sfida contro l'Inter. Il numero 13 ha avvertito un indurimento al flessore e dovrebbe essersi fermato in tempo, ma, secondo il Corriere dello Sport, Sarri e il suo staff non vorrebbero prendersi rischi. Dopo aver già dovuto fare a meno di lui nelle prime due giornate causa squalifica, il tecnico non vuole assolutamente perderlo di nuovo e, soprattutto, vuole evitare di aggiungere un'altra defezione alla lista.

Nei prossimi giorni Romagnoli verrà testato nuovamente e molto dipenderà da quelle che saranno le sue sensazioni. In caso di forfait, è già pronto Oliver Provstgaard che, già nelle prime due uscite stagionali, aveva dimostrato di poterlo sostituire senza sfigurare. Il danese scenderebbe in campo accanto a Gila e la sfida di San Siro sarebbe per lui una prova di maturità importante.