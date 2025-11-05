Fiorentina, il club ha scelto il prossimo allenatore: i dettagli
05.11.2025 21:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La Fiorentina ha deciso: sarà Paolo Vanoli il nuovo allenatore. Il club di Commisso dopo l’esonero di Pioli ha valutato diversi profili tra cui quelli di D’Aversa, Palladino e Mancini ma alla fine ha scelto di puntare sull’ex Torino.
Il tecnico in questi minuti sta discutendo gli ultimi dettagli economici e contrattuali dell’accordo che lo legherà alla Fiorentina in questa stagione con opzione per la prossima.
Da capire se Vanoli potrà già essere in panchina nella gara contro il Genoa in programma a Marassi domenica.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.