Senegal, il ct Thiaw ha diramato la lista dei convocati: la scelta su Dia - FOTO
06.11.2025 14:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Il Senegal, prima della Coppa d'Africa a dicembre, effettuerà dei test contro Brasile e Kenya. Le due amichevoli sono in programma il 15 e il 18 novembre e per l'occasione, il ct Thiaw ha diramato la lista dei convocati.
Nell'elenco dei convocati è presente anche il nome di Dia. L'attaccante con la Lazio non sta brillando particolarmente, sta vivendo un momento di difficoltà e i numeri lo confermano. Nelle sette gare disputate da titolare non è mai riuscito a trovare la via del gol. Per lui la Nazionale sarà una prova, in vista anche del torneo di dicembre.