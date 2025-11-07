Albania, Hysaj convocato dal ct Sylvinho: la lista completa
07.11.2025 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il ct dell'Albania Sylvinho ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni di novembre contro Andorra e Inghilterra. Nell'elenco è presente anche il terzino della Lazio Elseid Hysaj. Di seguito tutti i nomi.
Portieri: Thomas Strakosha, Mario Dajsinani, Simon Simoni
Difensori: Elseid Hysaj, Ivan Balliu, Mario Mitaj, Naser Aliji, Ardian Ismajli, Berat Djimsiti, Arlind Ajeti, Klisman Cake
Centrocampisti: Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Kristjan Asllani, Medon Berisha, Qazim Laçi, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arbër Hoxha, Jasir Asani
Attaccanti: Armando Broja, Myrto Uzuni, Rey Manaj, Mirlind Daku, Indrit Tuci