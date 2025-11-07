Cagliari, Pisacane torna sulla Lazio: "Abbiamo fatto un passo in avanti..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della gara contro il Como, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato della sconfitta all'ultima giornata di campionato contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Il centrocampo a Roma ha fatto bene sul palleggio, ma ha faticato sotto altri aspetti. Abbiamo faticato per riprendere la linea con Prati e Adopo. Sono soddisfatto a metà, così come i calciatori. Le prestazioni individuali passano dai risultati collettivi: io e i ragazzi non ci sentiamo tranquilli. Con il Sassuolo abbiamo fatto due passi indietro, contro la Lazio uno in avanti. C’è bisogno di un contributo in più dai giocatori. Folorunsho può avere un rendimento migliore, Deiola come detto prima rimane ai box".

"Prati contro la Lazio ha fatto una partita ordinata. Insieme a Gaetano a tratti hanno avuto il pallino del gioco in mano. Mi sono piaciuti, per coraggio e personalità. L’errore contro la Lazio? Poca lucidità in un momento topico. È stato un errore di valutazione, ma non mi sento di condannare i calciatori per un errore tecnico. Prati sicuramente ha bisogno di calciatori con caratteristiche diverse per rendere".