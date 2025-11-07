Inter - Lazio, in programma la conferenza stampa di Sarri: ecco quando parlerà
La Lazio ha annunciato che Maurizio Sarri parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter. Il tecnico biancoceleste presenterà la gara dalla sala stampa del Centro Sportivo di Formello alle 12:15 di domani, sabato 8 novembre. Di seguito il comunicato ufficiale del club:
"Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa in vista del match Inter-Lazio domani, sabato 8 novembre, alle ore 12:15, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio.
La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma sslazio.it e su Lazio Style Radio, anche 89.3 FM.
La S.S. Lazio ricorda che le richieste di accredito stampa per la conferenza dovranno pervenire all`indirizzo e-mail accrediti@sslazio.it entro e non oltre le ore 19:00 di oggi, venerdì 7 novembre 2025".