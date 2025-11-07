Portogallo, Nuno Tavares out dai convocati: le parole del ct Martinez

Nuno Tavares è in infermeria, ai box per una lesione muscolare di basso grado a carico del soleo sinistro, e per questo è stato escluso dai convocati del Portogallo per il doppio impegno con Irlanda e Armenia. In conferenza stampa, il ct Martinez ha spiegato le sue scelte e facendo il punto della situazione ha parlato anche del biancoceleste: "Ci sono giocatori che non sono idonei dal punto di vista medico, come Nuno Mendes o Nuno Tavares, e poi i giocatori che tornano, João Cancelo, João Neves e ora anche Rafael Leão, che sta avendo buoni minuti, e Carlos Forbs".

Poi, soffermandosi sui terzini, ha aggiunto: "Abbiamo due giorni per preparare la partita contro l'Irlanda e quindi dobbiamo trovare soluzioni all'interno del gruppo e utilizzare i giocatori con cui abbiamo già lavorato durante le ultime due fasi, decisivi perché abbiamo già affrontato le due squadre che ora affronteremo. Non c'è un giocatore che sostituisca Nuno Mendes, probabilmente il miglior giocatore del mondo in questo momento".

