Inter - Lazio, la "sfida" sarà anche sugli spalti: San Siro verso il sold out
Cresce l'attesa, tra i tifosi, per il big match tra Inter e Lazio. La gara, valida per l'undicesimo turno di Serie A, si disputerà a San Siro domenica 9 novembre, il calcio d'inizio è fissato alle 20:45. Appuntamento da non perdere per entrambe, in palio ci sono tre punti pesantissimi per il prosieguo del campionato e per i rispettivi obiettivi.
Per l'occasione, sia i nerazzurri sia i biancocelesti potranno contare sul pieno supporto dei propri tifosi. In 3700, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, prenderanno posto nel settore ospiti per sostenere Zaccagni e compagni, in uno stadio che sarà caldissimo. Come riporta Inter News, sono rimasti pochissimi biglietti a disposizione per i sostenitori della squadra di Chivu. San Siro è vicino al sold out.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.