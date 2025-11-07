Italia - Norvegia, quanti tifosi presenti a San Siro! Il dato sui tagliandi
RASSEGNA STAMPA - Dopo la Moldavia, in trasferta, l'Italia tornerà in patria e affronterà la Norvegia a San Siro. L'appuntamento è per domenica 16 novembre alle 20:45. Ultima gara della fase a gironi per le qualificazioni ai Mondiali, gli azzurri sperano di riuscire a centrare l'obiettivo e si giocheranno molto in questi ultimi due incontri.
Per la sfida casalinga, Donnarumma e compagni potranno contare sul pieno supporto del pubblico. Come riferisce il Corriere dello Sport, sono stati acquistati in prevendita già 40mila biglietti. Dato destinato a crescere nei prossimi giorni. In occasione del match con la Norvegia inoltre, ci sarà il debutto delle nuove maglie azzurre firmate dallo sponsor tecnico Adidas.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.