WOMEN | Lazio - Napoli, le parole di Karczewska alla vigilia

Alla vigilia della sfida col Napoli, valida per la quinta giornata di Serie A Femminile, ai microfoni ufficiali del club ha parlato Nikola Karczewska

Alla vigilia di Lazio Women - Napoli, ai microfoni ufficiali del club ha parlato Karczewska. Queste le sue parole: "Siamo solo deluse per i risultati, ma questa settimana ci siamo concentrati sulla prossima partita e quando si parla di mentalità, va tutto bene perché siamo concentrate sulla prossima partita e su ciò che possiamo fare meglio. Su come vogliamo giocare e su come vogliamo migliorare. Quindi ora siamo semplicemente concentrati su ciò che possiamo fare in futuro”.

“Il Napoli è una buona squadra e in questa stagione gioca un bel calcio. Lo hanno dimostrato molte volte facendo vedere quanto sanno giocare bene, ma abbiamo trovato un modo per capire come giocare contro di loro. Sappiamo che non sarà facile, ma daremo il massimo per vincere la partita. Ricordo molto bene la partita contro di loro (in Women’s Cup ndr.), è stato il mio primo gol qui ed ero davvero felice di poter aiutare la squadra. È stato fantastico segnare quel gol e l’ho fatto in casa, quindi è stato ancora più bello. E un’altra cosa che ricordo è che abbiamo giocato un bel calcio e spero che potremo ripeterlo domenica”.

“Penso che come in tutte le competizioni non ci sia cosa migliore per una giocatrice perché puoi imparare dai migliori quindi sono davvero molto felice di essere qui e di poter imparare tanto dagli altri attaccanti. Tutti abbiamo qualità e caratteristiche diverse. Quindi per tutti è una cosa molto positiva, perché possiamo semplicemente imparare gli uni dagli altri. Da Piemonte penso che potrei prendere molta forza, come puoi giocare con la tua forza, come puoi usarla e anche osservare le tue compagne. Da Clarisse Le Bihan la sua qualità, la sua esperienza e la sua tecnica sono davvero eccezionali. Da Visentin, per esempio, come dribbla e come sa leggere il gioco. È davvero fantastica. Da loro arriva ancora più qualità”.

“Primo periodo nella Capitale? È un’esperienza molto positiva per me. Ho imparato molto, amo anche la città. Mi trovo bene con le ragazze e con lo staff che abbiamo. Posso imparare molto da loro. Questo era il mio obiettivo principale perché voglio solo migliorare come giocatrice e penso che questo sia il miglior posto per farlo. Penso di essere cresciuta nella tattica, come leggere la partita e come lavorare con le compagne. È davvero fantastico il lavoro che stiamo facendo. Non solo io ma tutta la squadra, su come vogliamo essere unite e penso che siamo migliorate molto”.

“Obiettivi? A livello personale, prima di arrivare qui, il mio obiettivo principale era diventare un’attaccante più completa e migliorare in più aspetti di ciò che posso fare come attaccante, per la squadra un obiettivo simile, cioè essere tra le prime tre del campionato e la qualificazione per la Champions League. Ma anche diventare la miglior squadra d’Italia”.

