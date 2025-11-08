Inter - Lazio, le probabili formazioni: dubbio Romagnoli
L'ultima partita prima della sosta. Dopo il successo contro il Cagliari, la Lazio vola a San Siro per sfidare l'Inter di Chivu. Sicuramente Sarri dovrà ancora fare a meno di Nuno Tavares, Rovella, Cancellieri e Castellanos, oltre ai fuori lista Gigot e Dele-Bashiru. È in forte dubbio invece Romagnoli, non al meglio per un problema muscolare al bicipite femorale della coscia destra (comunque convocato). Per questo è in vantaggio Provstgaard per giocare di fianco a Gila, con Lazzari (più avanti di Pellegrini) e Marusic sulle fasce e Provedel in porta. A centrocampo Basic è destinato nuovamente a vincere il ballottaggio con Vecino, chiudendo il terzetto con Guendouzi e Cataldi. Pochi dubbi invece in attacco: va ancora verso la conferma il tridente visto nelle ultime gare composto da Isaksen, Dia e Zaccagni. Più indietro sia Noslin che Pedro.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All.: Chivu
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Romagnoli, Patric, Pellegrini, Hysaj, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro. All.: Sarri.