Lazio, Provedel e l'iniziativa a sostengo dell'AIRC - VD
La Lazio scende in campo con l'AIRC per sostenere la ricerca contro il cancro. Testimonial dell'iniziativa il portiere biancoceleste Ivan Provedel con un video messaggio postato sui social: "Perché indosso questa maglia? Ho scelto di scendere in campo con i ricercatori AIRC, fallo anche tu! Dona ora al 45521 o su AIRC.it".
Questo invece il messaggio della Lazio: "Un gol per la ricerca! Il cancro oggi fa meno di paura, ma colpisce ogni giorno mille persone in Italia. La curca si chiama ricerca, come quella che Fondazone AIRC sostiene da 60 anni. Restano ancora molte sfide aperte: per vincerle, serve il contributo di tutti".
"Scendiamo in campo con i ricercatori AIRC".
@sslazio Un gol per la ricerca! Il cancro oggi fa meno paura, ma colpisce ogni giorno mille persone in Italia. La cura si chiama ricerca, come quella che Fondazione AIRC sostiene da 60 anni. Restano ancora molte sfide aperte: per vincerle, serve il contributo di tutti. Scendiamo in campo con i ricercatori AIRC. Doniamo subito al 45521 o su airc.it #UNGOLPERLARICERCA #AIRC suono originale - S.S. Lazio
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.