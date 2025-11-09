Inter - Lazio, settore ospiti gremito: il dato sui biglietti
RASSEGNA STAMPA - Il big match tra Inter e Lazio chiuderà l'undicesima giornata di Serie A. Dopo il convincente successo casalingo contro il Cagliari, la squadra di Sarri è chiamata a una prova di maturità contro i nerazzurri, e cercherà di dare continuità al successo di settimana scorsa nell'ultima gara prima della sosta nazionali.
Al seguito della Lazio ci saranno circa 4.000 tifosi biancocelesti che, dopo il divieto di trasferta contro il Pisa, sono tornati a seguire in gran numero la squadra lontano dalle mura amiche. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, dei 4361 posti a disposizione nel settore ospiti, ne sono stati acquistati più o meno 3200, ai quali vanno sommati quelli comprati negli altri settori dello stadio dai laziali residenti in Lombardia.
Il dato totale, però, potrebbe crescere ancora nelle ultime ore, visti i circa 1200 posti riservati ai tifosi della Lazio ancora disponibili.