Lazio, attenta a Dumfries: il dato che spaventa Sarri
RASSEGNA STAMPA - Denzel Dumfries sarà uno degli osservati speciali di stasera in casa Lazio. L'esterno olandese è un pilastro dell'Inter di Chivu, che quest'anno non se n'è mai privato dal primo minuto, e nella ultime gare disputate contro i biancocelesti ha dimostrato tutta la sua pericolosità in fase offensiva.
Negli ultimi tre incroci con la Lazio, infatti, Dumfries è andato a segno ben tre volte. A sottolinearlo è il Corriere dello Sport, che ricorda come la prima rete sia arrivata a San Siro nella stagione 2023/24, mentre le due successive lo scorso anno, sia all'andata che al ritorno.
Anche questa sera la sua presenza sulla fascia destra sembra scontata e la squadra di Sarri dovrà prendere le giuste misure per arginare quello che, più che un semplice esterno, è a tutti gli effetti un attaccante aggiunto.