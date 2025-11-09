Lazio, i convocati di Sarri per l'Inter: la scelta su Romagnoli
Domani la Lazio affronterà l'Inter a San Siro e mister Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro i nerazzurri...
09.11.2025 07:28 di Simone Locusta
Alla vigilia di Inter - Lazio, gara valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida in programma domani sera a San Siro. Alessio Romagnoli partirà con la squadra, solo domani verranno sciolte le riserve in merito a un suo impiego o meno. Sarà con ogni probabilità una decisione dell'ultimo minuto.
Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel
Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic
Centrocampisti: Vecino, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi
Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia
Pubblicato l'8/11 alle 18.25