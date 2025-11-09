Difesa da Scudetto e partenze col turbo: i numeri di Inter-Lazio
RASSEGNA STAMPA - Per l'ultima fatica prima della sosta, Sarri ha a disposizione i soliti 18 di movimento, a cui anche ieri in conferenza stampa ha chiesto di giocare "come dei folli". L'impresa non è da poco contro il miglior attacco del campionato (24 gol all'attivo, 35 con la Champions) e una seria candidata per lo Scudetto come l'Inter, ma alcuni numeri, più di altri, sono dalla parte della Lazio.
Le sette reti incassate in dieci turni - come Zoff nel 1990/91 - sono un record battuto negli ultimi sessant'anni solo dallo stesso Sarri nel 2022/23 e da Maestrelli nel 1973/74. In altre parole, riporta Il Messaggero, la Lazio ha difeso meglio solo nell'anno del secondo posto e del primo Scudetto.
Nessuno, poi, parte a tutto gas come Inter e Lazio, le più prolifiche nei primi 15' di gioco. Niente calcoli, i più in forma vanno dentro subito. Primatista di clean sheet, Provedel difenderà i pali da terzo in Europa per parate (43) dopo Escandell dell'Oviedo e Diouf del Nizza.