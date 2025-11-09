Lazio, i precedenti contro Chivu spaventano: il bilancio
RASSEGNA STAMPA - Dopo anni di sfide da avversario vissute con le maglie di Roma e Inter, Cristian Chivu si prepara ad affrontare la Lazio da allenatore per la seconda volta, la prima da quando siede sulla panchina nerazzurra.
Da calciatore, l'ex difensore rumeno può vantare un ottimo bilancio contro i biancocelesti. Come ricorda l'edizione odierna de Il Cuoio, infatti, in 13 scontri Chivu è uscito sconfitto solo in due occasioni, collezionando ben cinque successi e sei pareggi.
La Lazio, inoltre, è la seconda squadra più affrontata dall'attuale tecnico nerazzurro durante la sua carriera da giocatore, solamente dopo il Milan, incontrato in ben 19 occasioni. L'unico precedente da allenatore contro i capitolini risale alla scorsa stagione, quando da allenatore del Parma riuscì a strappare un pari per 2-2 all'Olimpico.