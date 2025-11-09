Lazio Women | Il Napoli per tornare a vincere. E poi c'è il derby
RASSEGNA STAMPA - La Lazio Women ospita il Napoli al Fersini alle ore 15.00. Le biancocelesti devono necessariamente ripartire dopo due KO di fila. "Ci sono diversi tipi di sconfitte, con la Juve è stata immeritata, con il Milan invece il risultato è stato giusto", la spiegazione di Grassadonia, intervenuto ai microfoni ufficiali.
Un successo nella partita di oggi, riporta Corriere dello Sport, permetterebbe di arrivare con il giusto entusiasmo al derby in programma domenica prossima (da disputare in trasferta).
Alla vigilia del match ha parlato anche Nikola Karczewska nel consueto match program: "Siamo deluse per gli ultimi risultati, ora daremo il massimo". Proprio contro il Napoli ha segnato il suo primo gol in biancoceleste: "Ho un ricordo bellissimo, è stato fantastico. Sono davvero molto felice di essere qui e di poter imparare tanto dalle altre. Tutte abbiamo qualità e caratteristiche diverse".