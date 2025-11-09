Lazio, Provedel cerca rivincita: con l'Inter ha un conto aperto
RASSEGNA STAMPA - Lo 0-6 rifilato dall'Inter alla Lazio durante la scorsa stagione all'Olimpico è un ricordo ancora vivo nella testa di Ivan Provedel, e non potrebbe essere altrimenti. A difendere la porta biancoceleste c'era proprio l'ex Spezia che, in quell'occasione, sentì la rete gonfiarsi per ben sei volte alle sue spalle.
Nel match di ritorno, la squadra di Baroni riuscì a riscattare il pesante passivo dell'andata, grazie al 2-2 strappato in pieno recupero che, di fatto, cancellò le speranze scudetto dei nerazzurri. Come ricorda il Corriere dello Sport, però, in porta c'era Mandas, che da aprile aveva ufficialmente superato Ivan nelle gerarchie, costringendolo a sede in panchina per le ultime 10 gare stagionali.
Con il ritorno di Sarri, Provedel è tornato al centro del progetto biancoceleste e dopo 4 clean sheet di fila, sogna di vendicare quello 0-6 allungando la striscia contro il miglior attacco della Serie A (24 gol segnati).